CFR Cluj, invinsa de Slavia Praga in play-off-ul Ligii Campionilor

Campioana Cehiei a inceput in ofensiva partida din Gruia si a avut controlul asupra balonului, dar prima ocazie de gol le-a apartinut celor de la CFR.In minutul 27, Djokovici i-a trimis excelent lui Tucudean in careu, dar acesta a trimis destul de slab cu capul si portarul advers a respins.Un minut mai tarziu, cei de la Slavia au reusit sa deschida scorul. Nicusor Stanciu a batut excelent un corner la marginea careului, iar Masopust a marcat cu un sut din prima.La pauza, Dan Petrescu l-a scos pe Tucudean si l-a introdus pe Rondon, iar acesta a avut o mare ocazie la sase minute dupa ce a intrat, dar sutul sau a lovit bara.Ardelenii au fost insa mai prezenti in ofensiva, iar in minutul 78 Omrani a obtinut o lovitura de la 11 metri, pe care tot el a executat-o.Golgheterul francez a tras insa slab, iar portarul advers a reusit sa pareze lovitura, astfel ca CFR Cluj a pierdut primul duel cu cehii.Mansa retur va avea loc miercurea viitoare, de la ora 22:00.In cazul in care va trece de Slavia, CFR va juca in grupele Ligii Campionilor. Daca va fi invinsa, CFR va evolua in grupele Europa League 90 - 3 minute suplimentare.87 - Schimbare CFR Cluj: Hoban intra in locul lui Bordeianu.84 - Schimbare Slavia: Holes intra in locul lui Masopust.75 - Cehii revin in atac, dar Boril suteaza mult peste poarta.72 - Schimbare CFR: Paun intra in locul lui Aurelio.70 - Burca vede cartonasul galben.68 - Schimbare Slavia: Skoda intra in locul lui Van Buren.67 - Camora trage mult peste poarta din marginea careului.67 - CFR Cluj cere penalti dupa o cadere a lui Deac, dar arbitrul lasa jocul sa continue.64 - Schimbare Slavia: Kral intra in locul lui Traore.60 - Minge lunga spre Omrani, dar portarul cehilor retine fara emotii.56 - CFR Cluj incepe in forta repriza a doua si e mult mai prezenta in jumatatea adversa.51 - Ce ocazie!!! Rondon patrunde bine in careu, dar sutul sau puternic se duce in bara laterala!Schimbare CFR Cluj: Rondon intra in locul lui Tucudean.45 - Bordeianu vede cartonasul galben.43 - Coufal vede cartonasul galben.38 - Slavia domina si dupa marcarea golului, CFR nu poate sa treaca de centrul terenului.31 - Djokovici vede cartonasul galben.27 - Ce ocazie!!! Tucudean primeste in careu, dar lovitura sa de cap e scoasa de la coltul scurt!21 - Djokovici trage puternic din 12 metri, dar mingea se duce mult peste poarta.18 - CFR Cluj incearca un pressing agresiv pentru a nu-i lasa pe cei de la Slavia sa se mai apropie de poarta.11 - Boril suteaza din unghi, mingea se duce mult peste poarta lui Arlauskis.8 - Tucudean patrunde in careu, dar este blocat in momentul sutului.7 - Inceput mai bun pentru Slavia, care are posesia la centrul terenului.3 - O prima actiune de atac pentru Slavia Praga, dar mingea trimisa de Stanciu se duce alaturi.Arlauskis - Susic, Burca, Cestor, Camora - Luis Aurelio, Bordeianu, Djokovici - Deac, Tucudean, OmraniRezerve: Vatca, Paun, Costache, Hoban, Muresan, Peteleu, RondonKolar - Coufal, Hovorka, Kudela, Boril - Soucek, Traore - Masopust, Stanciu, Olayinka - Van BurenRezerve: Kovar, Holes, Baluta, Skoda, Helal, KralIn cazul in care va trece de Slavia, CFR va juca in grupele Ligii Campionilor. Daca va fi invinsa, CFR va evolua in grupele Europa League.Mansa retur va avea loc miercurea viitoare, de la ora 22:00.Meciul este televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport.