CFR Cluj joaca marti in playoff-ul Ligii Campionilor: Televizare, cote pariuri si echipa probabila

Intalnirea va avea loc pe stadinul "Dr Constantin Radulescu" din Cluj si se va disputa cu casa inchida, dupa ce toate cele 23.500 de bilete au fost vandute.La TV, partida va fi transmisa in direct de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.In turul precedent, CFR Cluj a produs surpriza si a eliminat-o pe Celtic Glasgow, insa porneste cu sansa a doua in meciul contra campioanei Scotiei.Casele de pariuri o considera favorita pe Slavia, careia ii acorda cota 2.75 pentru o victorie, in timp ce clujenii au cota 3.10 la un succes. Un rezultat de egalitate e cotat cu 3.15.Dan Petrescu intentioneaza sa foloseasca diseara acelasi "11" pe care l-a trimis in teren si la Glasgow:Arlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora - C. Deac, Bordeianu, L. Aurelio, Djokovic - Rondon, Omrani.Intalnirea va fi arbitrata de turcul Cuneyt Cakir si va putea fi urmarita, in format LIVE text, pe site-ul Ziare.Mansa retur e programata saptamana viitoare, la Praga.I.G.