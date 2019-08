CFR Cluj pierde si in retur cu Slavia Praga si rateaza grupele Ligii Campionilor

Ziare.

com

Dupa ce-a pierdut cu 1-0 in turul de la Cluj-Napoca, echipa lui Dan Petrescu a fost invinsa cu acelasi scor in returul playoff-ului disputat miercuri seara la Praga.Cu scorul general de 2-0, campioana Cehiei merge in grupele celei mai importante competitii intercluburi din Europa, in timp ce clujenii se vor multumi cu grupele Europa League.Ca si-n meciul tur, CFR Cluj a jucat doar o repriza contra cehilor. De data aceasta, Culio si compania au aratat fotbal in prima repriza, dupa ce in urma cu o saptamana au evoluat mult mai bine in mitanul secund.Per total, insa, Slavia a fost superioara si calificarea nu poate fi contestata.Unicul gol al meciului de la Praga a fost reusit de Biral, in minutul 66. Fundasul cehilor a patruns bine in partea stanga si l-a invins pe Arlauskis cu un sut la coltul lung, cu toata opozitia lui Muresan.CFR Cluj va fi prezenta in grupele Europa League, a caror tragere la sorti va fi efectuata vineri dupa-amiaza.min.90+4 - FINALUL MECIULUI! Slavia Praga merge in grupele Ligii Campionilor!min.90 - Patru minute suplimentare pentru aceasta repriza secunda.min.90 - Schimbare la Slavia Praga: iese Stanciu, intra Frydryc.min.89 - Arlauskis iese si boxeaza la o centrare a lui Stanciu. CFR Cluj n-a contat in aceasta repriza secunda...min.86 - Ce ocazie! Susic respinge de pe linia portii la o lovitura de cap!min.77 - Paun suteaza de la distanta, dar Kolar respinge.min.69 - Inca doua schimbari facute de Dan Petrescu: intra Tucudean si Hoban, ies Rondon si Deac.Slavia Praga conduce cu 2-0 la scorul general.min.64 - Prima schimbare la CFR Cluj: iese Aurelio, intra Paun.min.61 - Arlauskis scoate de sub bara la un sut frumos al lui Stanciu.La acest scor, Slavia Praga e echipa care obtine calificarea in grupele Ligii Campionilor.min.60 - CFR Cluj ataca, insa formatia pregatita de Dan Petrescu are mari dificultati in a se apropia periculos de poarta aparata de Kolar.min.46 - Arlauskis intervine bine la un sut de la marginea careului trimis de Skoda.STARTUL REPRIZEI SECUNDE----------------------------------------min.45 - Un minut suplimentar pentru prima repriza.min.44 - Deac il faulteaza pe Stanciu si vede cartonasul galben.min.39 - Muresan si Masopust vad cate un cartonas galben dupa un duel in jumatatea clujenilor.min.37 - Skoda trimite cu capul putin pe langa poarta clujenilor.min.33 - Stanciu centreaza bine, iar mingea trimisa cu capul de Skoda e deviata putin pe langa poarta aparata de Arlauskis.min.28 - Ocazie uriasa irosita de cehi! Stanciu ii da o pasa excelenta lui Masopust, insa acesta, ramas singur cu Arlauskis, incearca un lob, iar mingea se duce pe langa poarta!min.17 - Ce ocazie! Rondon nu ajunge de putin la o minge centrata in gura portii de Omrani!min.15 - Deac reia cu capul pe langa poarta gazdelor.min.11 - Bordeianu executa bine o lovitura libera, insa Kolar are la randul lui o interventie pe masura.min.4 - Arlauskis retine in doi timpi la un sut al lui Stanciu.min.1 - Susic e la un pas de un autogol! Din fericire, mingea se duce peste poarta!Partida se joaca la Praga si e televizata in direct de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.In tur, la Cluj-Napoca, campioana Cehiei s-a impus cu 1-0.Castigatoarea merge in grupele Ligii Campionilor, in timp ce invinsa se va multumi cu grupele Europa League.Kolar - Coufal, Kudela, Hovorka, Boril - Soucek, Kral - Masopust, Stanciu, Olayinka - Skoda.Kovar, Husbauer, Tecl, van Buren, Frydryc, Traore, Helal.Jindřich Trpisovsky.Arlauskis - Susic, Muresan, Burca, Camora - Aurelio, Bordeianu, Djokovic - Deac, Rondon, Omrani.Vatca, Sylla, Paun, Tucudean, Hoban, Peteleu, Cestor.Dan Petrescu.Gianluca Rocchi (Italia) .