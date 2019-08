CFR Cluj remizeaza cu Celtic in preliminariile Ligii Campionilor

Ziare.

Cu golgheterul George Tucudean pe banca de rezerve, campioana Romaniei a controlat ostilitatile in majoritatea celor 90 de minute din Gruia.Scorul a fost deschis de Rondon, in minutul 28, dupa un contraatac fulgerator al clujenilor.Trupa lui Dan Petrescu a continuat sa atace, insa campioana Scotiei a reusit egalarea repede, in minutul 38, cand Forrest l-a invins pe Arlauskis cu un sut excelent plasat de la aproximativ 15 metri. A fost si scorul primei reprize.Clujenii au continuat sa impuna ritmul si in repriza secunda, insa goalkeeperul oaspetilor a inchis excelent poarta.In ultimul sfert de ora, "Bursucul" l-a aruncat in lupta si pe Tucudean, iar atacantul roman in varsta de 26 de ani a trecut in mai multe randuri pe langa gol.S-a terminat 1-1, iar Celtic porneste ca favorita in returul de saptamana viitoare de la Glasgow.min.90 - Vor fi 4 minute de prelungiri.min.88 - Tucudean e deposedat cu un ultim efort de Jullien.min.87 - Schimbare la Celtic: intra Bitton, iese Elhamed.min.85 - Bain respinge in fata la un sut al lui Paun, iar apoi Tucudean incearca "o foarfeca", dar mingea se duce peste poarta.min.82 - Ocazie si pentru scotieni, insa Arlauskis e la post si respinge.min.79 - Ce ocazie! Tucudean se descurca excelent in careu, suteaza, mingea e deviata, insa Bain respinge in corner cu un reflex miraculos!min.76 - Forrest suteaza de la marginea careului, dar mingea trece pe langa poarta clujenilor.min.75 - Dan Petrescu il arunca in lupta pe Tucudean, care ii ia locul lui Rondon.min.74 - O noua schimbare facuta de scotieni: iese Simunovic, cu ceva probleme medicale, intra Jullien.min.67 - Muta si Celtic: intra Ntcham, iese Morgan.min.66 - Prima schimbare la CFR Cluj: iese Omrani, intra Paun.min.64 - Susic intra tare la Brown si primeste cartonasul galben.min.60 - Deac strange bine si-l blocheaza le Elhamed, aflat intr-o pozitie periculoasa.min.58 - Dan Petrescu se alege cu un cartonas galben pentru proteste.min.51 - Ce ocazie! Omrani reia din cativa metri, insa Bain scoate cu un reflex incredibil!--------------------------------------min.42 - Morgan primeste cartonasul galben dupa o lovitura aplicata lui Luis Aurelio.min.34 - Luis Aurelio protesteaza si se alege cu un cartonas galben.min.33 - Sutul lui Omrani e blocat de un adversar. CFR Cluj o domina copios pe Celtic de minute bune.min.31 - Bain iese bine din poarta si retine din fata lui Deac.min.25 - Galben pentru Mihai Bordeianu.min.24 - Omrani primeste de la Deac, insa sutul atacantului francez se duce pe langa poarta.min.11 - Vinicius respinge bine la o centrare a lui Morgan.min.6 - Burca reia cu capul peste poarta dupa un corner.min.5 - Ce ocazie! Rondon centreaza periculos, iar un aparator al scotienilor respinge in ultimul moment din fata lui Djokovic.min.4 - Arlauskis pareaza cu ceva emotii la un sut din afara careului trimis de Edouard.Partida se joaca la Cluj-Napoca si e transmisa in direct la TV de posturile Digi Sport 1 si Look Plus.Mansa retur va avea loc saptamana viitoare, la Glasgow.Arlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora (c) - Deac, Luis Aurelio, Bordeianu, Djokovic - Rondon, Omrani.Dan Petrescu.Bain - Ajer, Elhamed, Simunovic, Bolingoli - Forrest, Brown (c), McGregor - Christie - Edouard, Morgan.Neil Lennon.Arbitru: Srdan Jovanovic (Serbia) .