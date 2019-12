CFR Cluj se califica in primavara Europa League

Ziare.

Ardelenii au beneficiat si de faptul ca au avut in fata o echipa deja calificata in primavara europeana, care a menajat mai multi titulari la Cluj.Prima repriza a fost astfel destul de linistita, cu o singura ocazie mare de gol, ratata de Omrani.In partea secunda, CFR Cluj a inceput in forta, iar Omrani a deschis scorul in minutul 49, printr-o lovitura de cap extrem de precisa trimisa de Andrei Burca, dupa un corner.Celtic nu a putut oferi un raspuns pe masura, iar CFR Cluj a punctat din nou in minutul 70, cand Djokovici a marcat din pasa lui Deac.CFR Cluj incheie astfel Grupa E cu 12 puncte, pe locul 2, la un punct in spatele lui Celtic. Lazio a incheiat pe 3, cu 6 puncte, iar Rennes pe 4, cu 4 puncte.Ardelenii isi vor afla adversara din 16-imi luni, de la ora 14:00, in direct pe Ziare.com.90+3 - Traore rateaza o mare ocazie de gol, dar sutul sau din 7 metri e respins!90 - 3 minute suplimentare.86 - Schimbare CFR Cluj: Hoban intra in locul lui Deac.83 - Schimbare CFR Cluj: Aurelio intra in locul lui Djokovici.79 - Deac scapa singur spre poarta, dar sutul sau este aparat!74 - Schimbare CFR Cluj: Golfoca intra in locul lui Omrani.70 - GOL CFR CLUJ!!! Djokovici pune latul la recentrarea lui Deac si CFR face 2-0!!!68 - Camora vede cartonasul galben.66 - Schimbare Celtic: Bayo intra in locul lui Morgan.57 - Djokovici suteaza puternic din afara careului, dar mingea se duce mult pe langa.51 - Ce ocazie!!! Ardelenii recupereaza in jumatatea adversa, dar sutul lui Deac e scos excelent de Gordon!48 - Traore suteaza din intoarcere, iar CFR Cluj beneficiaza de un corner.Schimbare Celtic: Ajer intra in locul lui Julien.42 - Johnston trage pe langa poarta de la 25 de metri.36 - Traore trimite cu capul peste poarta dupa o centrare din partea stanga.32 - Arlauskis retine fara emotii un sut trimis de la mare distanta.Info: Rennes are 1-0 cu Lazio. Daca francezii castiga, CFR Cluj se califica in primavara chiar si daca pierde acest meci cu Celtic.25 - Atac periculos al lui CFR Cluj, dar Traore se complica in careu si faza se stinge.18 - Ce ocazie!!! Omrani primeste intr-o pozitie excelenta, dar trage direct in portar din 15 metri!13 - Sut de la distanta la poarta CFR-ului, insa Arlauskis e atent si evita cornerul.8 - CFR Cluj incepe bine meciul, se joaca mult in jumatatea scotienilor.2 - Traore reia pe langa poarta dupa o lovitura de la coltul terenului.Arlauskis - Susici, Burca, Cestor, Camora - Djokovici, Bordeianu, Culio - Deac, Ttraore, OmraniRezerve: Fernandez, Pascanu, Luis Aurelio, Paun, Golofca, Hoban, PeteleuGordon - Bauer, Julien, Bitton, Bolingoli - Robertson, Ntcham - Sinclair, Morgan, Johnston - GriffithsRezerve: Hazard, Taylor, Bayo, Ajer, Forrest, Savoury, DembeleCFR Cluj are nevoie de cel putin un rezultat de egalitate pentru a se califica in primavara europeana. Pe de alta parte, CFR se va califica si cu o infrangere, daca Lazio nu castiga in deplasarea de la Rennes.Celtic este calificata deja in 16-imile Europa League.Partida este televizata de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.