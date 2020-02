CFR Cluj termina la egalitate cu Sevilla in Europa League

Ziare.

com

Dan Petrescu a pregatit meciul asa cum stie cel mai bine, iar in prima repriza am avut parte de o singura ocazie. La un sut al lui Suso, deviat de De Jong, care a izbit bara transversala.Iesiti de la cabine mai increzatori, clujenii au inceput sa dea semne de viata in jumatatea adversara, iar rasplata a venit repede.Kounde a comis un hent nefericit in propriul careu, iar centralul intalnirii, dupa ce a consultat VAR-ul, a aratat punctul cu var. Deac a luat mingea si a transformat cu siguranta. Era minutul 59.A fost, insa, si ultima ocazie a meciului pentru clujeni, care pana la finalul meciului n-au facut nimic altceva decat sa se apere.Golul egalizator a picat in minutul 82 si a fost unul norocos. Dintr-o deviere, mingea a ajuns la De Jong, iar acesta i-a pus-o pe tava lui En-Nesyri, iar acesta a indeplinit o simpla formalitate.In prelungiri, Arlauskis a avut o interventie de zile mari, iar CFR Cluj obtine un rezultat important in fata unei echipe de calibru.Mansa retur va avea loc saptamana viitoare, in Spania.90+3 - Arlauskis scoate de sub bara la un sut frumos al lui Rony Lopes.90 - Repriza secunda va fi prelungita cu cinci minute.86 - Schimbare la clujeni: iese Omrani, intra Golofca.80 - Sevilla a iesit la atac cu toate liniile, iar centrarea lui Kounde e respins cu mare dificultate de apararea clujenilor.74 - Schimbare la CFR Cluj: iese Paun, intra Hoban.69 - Dupa ce verifica faza, arbitrul considera ca n-a fost hent si lasa jocul sa continue.67 - Arlauskis iese gresit la un corner, spaniolii cer un hent in careul clujean, iar arbitrul apeleaza la VAR.60 - Sevilla marcheaza, dar de la margine se ridica fanionul pentru un offside.56 - E un hent urias comis in propriul careu de Kounde si trebuie sa fie penalti pentru CFR Cluj.55 - Lacina Traore cere insistent un hent in careul advers, iar arbitrul opreste jocul pentru a verifica faza cu VAR-ul.---------------------------44 - Fernando primeste cartonasul galben pentru o intrare asupra lui Djokovici.39 - Camora suteaza de la 28 de metri, insa mingea se duce mult peste poarta!33 - Prima ocazie a meciului! Suso trage din afara careului, De Jong deviaza si mingea se duce in transversala!30 - Djokovici trage din marginea careului, insa mingea se duce direct in blocaj.25 - Deac primeste bine in careu, dar sutul sau este slab si se duce mult alaturi.22 - De Jong trimite cu capul pe langa poarta din sapte metri, dupa o centrare perfecta a lui Suso.20 - Centrare periculoasa in careul CFR-ului, insa De Jong nu ajunge la minge si ardelenii scapa!17 - Sevilla a pus stapanire pe joc si s-a instalat in jumatatea CFR-ului. Nu avem faze de poarta.9 - Un prim atac al andaluzilor, Suso trimite cu capul insa e surprins in ofsaid.7 - Corner pentru CFR Cluj, mingea ajunge la Vincius, al carui sut se duce in blocaj. CFR cere penalti, dar jocul continua.4 - Inceput destul de echilibrat de meci, se joaca mult la centrul terenului.ora 19:57 - Startul meciului e amanat din cauza unor problema la sistemul de comunicatie intre cei trei arbitri.Partida are loc la Cluj si e televizata de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.Mansa retur se va disputa saptamana viitoare, in Spania.Arlauskis - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Deac, Bordeianu, Djokovic, Paun - Omrani, Traore.Sandomierski, Aurelio, Boli, Golofca, Hoban, Mike, Rondon.Dan Petrescu.Vaclik - Navas, Kounde, Carlos, Escudero - Jordan, Gudelj, Fernando - Suso, De Jong, Ocampos.Bounou, Gomez, Lopes, Banega, Vazquez, Reguilon, En-Nesyri.Julen Lopetegui.Deniz Aytekin (Germania).