Iata cand se vor disputa si cine va televiza meciurile lui CFR Cluj din playoff-ul Ligii Campionilor

Prima mansa va avea loc marti (20 august), de la ora 22:00 - ora Romaniei, la Cluj.Apoi, mansa secunda e programata miercuri (28 august), de la ora 22:00 - ora Romaniei, la Praga.Ambele intalniri vor fi televizate in tara noastra de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.De asemenea, partidele vor fi transmise, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.I.G.