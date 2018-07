Liga Campionilor: CFR Cluj, invinsa de Malmo

Ziare.

Gruparea pregatita de Edi Iordanescu a avut o prestatie foarte slaba si nu si-a creat ocazii la poarta suedezilor.Inceputul a fost destul de echilibrat, s-a jucat mult la centrul terenului, iar ambele echipe au comis numeroase greseli.Suedezii au deschis scorul la prima actiune mai periculoasa de poarta, in minutul 45, cand Vinicius si Muresan s-au pozitionat gresit, iar Strandberg a profitat.Atacantul lui Malmo a patruns spre poarta si a sutat plasat, iar Arlauskis a fost invins cu usurinta.In partea secunda, acelasi atacant a fost aproape de 2-0, insa Arlauskis a respins excelent cu piciorul.CFR Cluj nu a dat insa semne de revenire, iar Malmo a obtinut o victorie meritata la Cluj.Mansa retur va avea loc miercurea viitoare, de la ora 19:00, in direct pe Ziare.com.Daca va fi eliminata din Liga Campionilor, CFR Cluj va juca in turul trei preliminar din Europa League . Adversara ar urma sa fie invingatoarea dintre Sutjeska (Muntenegru) si Alashkert (Armenia).90 - 4 minute suplimentare.86 - Schimbare Malmo: Antonsson intra in locul lui Strandberg.85 - Mate Males suteaza mult pe langa poarta din afara careului.80 - Schimbare CFR Cluj: Paun intra in locul lui Deac.79 - Tucudean incearca un sut din prima, dar trimite mult pe langa poarta.78 - Camora vede cartonasul galben.73 - Deac primeste intr-o pozitie buna, dar paseaza gresit in careu si suedezii degajeaza.71 - Omrani vede un cartonas galben.63 - Ionita primeste singur in careu, dar greseste preluarea si iroseste o sansa uriasa.61 - Schimbare CFR Cluj: Mate Males intra in locul lui Hoban.59 - Deac centreaza din lovitura libera, portarul suedezilor iese si boxeaza.55 - Ocazie uriasa pentru Malmo! Riesk suteaza periculos, dar Arlauskis scoate cu piciorul!51 - Suedezii incep in atac partea secunda, CFR nu reuseste sa treaca de centrul terenului.46 - Schimbare CFR: Ionita intra in locul lui Djokovic.44 - Strandberg trage din alunecare, mingea se duce pe langa poarta CFR-ului.37 - Omrani suteaza peste poarta din afara careului, pozitie centrala.31 - Omrani primeste intr-o pozitie buna in careu, dar trage peste poarta.28 - Momente ceva mai bune pentru CFR Cluj, care s-a instalat in jumatatea adversa.20 - Strandberg suteaza de la 35 de metri, Arlauskis retine in doi timpi.19 - Manea intervine bine in propriul careu si blocheaza la o pasa lunga.15 - Cele doua echipe nu-si asuma niciun risc, ritmul este destul de slab.10 - Inceput echilibrat de meci, se joaca mult la centrul terenului.2 - Camora centreaza periculos in fata portii, insa Deac nu ajunge la minge.Arlauskis - Manea, Vinicius, Muresan, Camora - Hoban, Djokovici, Culio - Deac, Tucudean, OmraniRezerve: Vatca, Males, Paun, Lang, Ionita, Bordeianu, PeteleuDahlin - Larsson, Nielsen, Bengtsson, Safari - Traustason, Lewicki, Christiansen, Rieks - Rosenberg, StrandbergRezerve: Andersson, Gall, Innocent, Antonsson, Vindheim, Brorsson, AdrianMansa retur va avea loc miercurea viitoare, de la ora 20:00.Partida este televizata de Digi Sport, Telekom Sport si Look TV.