Liga Campionilor: CFR Cluj o invinge la limita pe Maccabi Tel Aviv

Campioana Romaniei a luat o optiune serioasa pentru calificarea in turul 3 dupa o victorie in stilul clasic al lui Dan Petrescu Ardelenii au avut un start mai bun de joc si au inscris la prima mare ocazie de gol, dintr-o faza deja obisnuita pentru CFR: corner executat excelent de Deac, la care Omrani a trimis perfect cu capul in minutul 22.Scenariul se putea repeta in minutul 36, cand Omrani a aparut din nou la finalizare, dar de aceasta data a trimis cu capul pe langa poarta.CFR putea face 2-0 si in minutul 49, insa Rondon a ratat incredibil dintr-o pozitie excelenta.In ultima jumatate de ora, cei de la Maccabi Tel Aviv au controlat jocul, dar scorul a ramas neschimbat.Mansa retur va avea loc martea viitoare, de la ora 20:00.Invingatoarea o va intalni in turul 3 pe castigatoarea dintre Celtic si Kalju.90 - 4 minute suplimentare.90 - Schimbare CFR Cluj: Pereira intra in locul lui Deac.86 - CFR are sansa unui contraatac, insa Omrani e lent si faza se stinge.80 - Cartonas galben pentru Kandil.79 - Schimbare CFR Cluj: Sylla intra in locul lui Djokovici.73 - Schimbare CFR Cluj: Paun intra in locul lui Rondon.69 - Arlauski respinge excelent la o centrare foarte periculoasa.67 - Schimbare Maccabi: Blackman initra in locoul lui Ofoedu.62 - Momente mai slabe in acest meci, se joaca mult la centrul terenului.55 - Schimbare Maccabi: Micha intra in locul lui Cohen.49 - Ce ocazie!!! Rondon scapa singur in careu, dar suteaza absolut incredibil direct in aut in loc sa trimita spre poarta!49 - Deac bate periculos un corner, insa Omrani faulteaza in atac.45 - Ofoedu suteaza periculos din 15 metri, dar mingea se duce in plasa laterala!41 - Deac suteaza din marginea careului in blocaj!36 - Ocazie mare pentru CFR Cluj! Omrani e scapat din marcaj, dar trimite mult pe langa cu capul dintr-o pozitie foarte buna!32 - Omrani patrunde periculos in careu, dar e oprit pentru un fault semnalizat tarziu.26 - Kandil reia cu capul din sase metri in bratele lui Arlauskis.19 - Prima ocazie a meciului! Omrani centreaza periculos, dar Rondon nu reuseste sa reia din sase metri.15 - CFR Cluj are mai mult mingea, dar se joaca mai mult la centrul terenului in startul meciului.7 - O prima actiune de atac a israelienilor, insa Djokovici respinge in corner un sut periculos.3 - Omrani trage de la 25 de metri, dar mingea se duce mult pe langa poarta.Arlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Culio, Bordeianu, Djokovic - Deac, Rondon, OmraniGianniotis - Kandil, Piven, Jair Amador, Davidzada - Cohen, Peretz, Glazer, Rikan - Schechter, OfoeduMansa retur va avea loc martea viitoare, de la ora 20:00.Invingatoarea o va intalni in turul 3 pe castigatoarea dintre Celtic si Kalju.Meciul este televizat de Digi Sport.