LIVE Europa League: Celtic - CFR Cluj 1-0

Ziare.

com

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea scorului42 - Rondon primeste cartonasul galben pentru o simulare in careu.35 - Edouard primeste la marginea careului, dar sutul sau e salvat la sacrificiu de Burca.31 - Celtic are in continuare o posesie prelungita si dupa marcarea golului.26 - GOL ANULAT CFR CLUJ! Boli inscrie din fata portii, dar reusita e anulata pentru un ofsaid!17 - Celtic continua sa domine categoric, iar CFR Cluj s-a asezat pe doua linii si se apara.11 - Ce ocazie! Arlauskis scoate excelent la o lovitura de cap trimisa de Jullien din 6 metri!7 - Corner pentru CFR Cluj, insa executia lui Deac e respinsa fara emotii.4 - Scotienii domina categoric in startul meciului si s-au instalat in jumatatea ardelenilor.Forster - Elhamed, Ajer, Jullien, Bolingoli - Brown, McGregor, Forrest - Christie, Elyounoussi, EdouardRezerve: Gordon, Bitton, Sinclair, Bauer, Hayes, Rogic, NtchamArlauskis - Susic, Boli, Burca, Camora - Bordeianu, Luis Aurelio, Djokovic - Deac, Rondon, OmraniRezerve: Jesus Fernandez, Paun, Culio, Golofca, Hoban, Peteleu, CestorIn prima etapa, CFR Cluj a invins Lazio cu 2-1, iar Celtic a remizat cu Rennes.Etapa urmatoare, CFR Cluj se va deplasa pe terenul lui Rennes, pe 24 octombrie de la ora 22:00.Meciul este televizat de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.