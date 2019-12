LIVE Europa League: CFR Cluj - Celtic 0-0

Ziare.

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariului18 - Ce ocazie!!! Omrani primeste intr-o pozitie excelenta, dar trage direct in portar din 15 metri!13 - Sut de la distanta la poarta CFR-ului, insa Arlauskis e atent si evita cornerul.8 - CFR Cluj incepe bine meciul, se joaca mult in jumatatea scotienilor.2 - Traore reia pe langa poarta dupa o lovitura de la coltul terenului.Arlauskis - Susici, Burca, Cestor, Camora - Djokovici, Bordeianu, Culio - Deac, Ttraore, OmraniRezerve: Fernandez, Pascanu, Luis Aurelio, Paun, Golofca, Hoban, PeteleuGordon - Bauer, Julien, Bitton, Bolingoli - Robertson, Ntcham - Sinclair, Morgan, Johston - GriffithsRezerve: Hazard, Taylor, Bayo, Ajer, Forrest, Savoury, DembeleCFR Cluj are nevoie de cel putin un rezultat de egalitate pentru a se califica in primavara europeana. Pe de alta parte, CFR se va califica si cu o infrangere, daca Lazio nu castiga in deplasarea de la Rennes.Celtic este calificata deja in 16-imile Europa League.Partida este televizata de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.