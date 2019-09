LIVE Europa League: CFR Cluj - Lazio Roma 1-1

Ziare.

com

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariului70 - Cartonas galben pentru Cataldi.67 - Schimbare Lazio: Cataldi intra in locul lui Berisha.64 - Ce ocazie! Arlauskis scoate excelent la un sut puternic trimis din afara careului de Vavro!57 - Omrani suteaza din 25 de metri, insa mingea se duce mult peste poarta.52 - Ce ocazie!!! Omrani scapa singur spre poarta, dar trage din 14 metri pe langa!! Dan Petrescu e un car de nervi pe margine!50 - Bordeianu ia o actiune pe cont propriu, dar sutul sau este blocat.Schimbare CFR Cluj: Omrani intra in locul lui Traore.37 - CFR Cluj e fara replica pana in acest moment, Lazio domina copios meciul.31 - Ce ocazie!!! Lazzari scapa singur in careu, dar sutul sau se duce peste poarta!21 - Se joaca mai mult la centrul terenului, CFR Cluj nu se poate apropia periculos de poarta italienilor pana in acest moment.16 - Correa suteaza din afara careului, insa mingea se duce peste poarta.11 - Ce ocazie!!! Arlauskis scoate senzational la o lovitura de cap trimisa de Milinkovici-Savici din sase metri!7 - Un prim atac al italienilor, insa mingea ajunge fara emotii in bratele lui Arlauskis dupa o pasa gresita.2 - Paun primeste in careu intr-o pozitie buna, dar nu reuseste sa traga la poarta.Arlauskis - Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora - Bordeianu, Djokovic, Paun - Traore, DeacRezerve: Fernandez, Pascanu, Luis Aurelio, Omrani, Susic, Culio, GolofcaStrarkosha - Vavro, Acerbi, Bastos - Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Jony - Correa, CaicedoRezerve: Proto, Luis Felipe, Patric, Parolo, Lulic, Cataldi, AdekanyeIn celalalt meci din grupa E are loc meciul dintre Rennes si Celtic.Etapa urmatoare, CFR Cluj se va deplasa la Celtic, pe 3 octombrie de la ora 22:00, iar Lazio va primi vizita lui Rennes.Meciul este televizat de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.