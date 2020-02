LIVE Europa League: CFR Cluj - Sevilla 0-0

Ziare.

*apasati tasta refresh (F5)/pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii7 - Corner pentru CFR Cluj, mingea ajunge la Vincius, al carui sut se duce in blocaj. CFR cere penalti, dar jocul continua.4 - Inceput destul de echilibrat de meci, se joaca mult la centrul terenului.ora 19:57 - Startul meciului e amanat din cauza unor problema la sistemul de comunicatie intre cei trei arbitri.Partida are loc la Cluj si e televizata de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.Mansa retur se va disputa saptamana viitoare, in Spania.Arlauskis - Manea, Vinicius, Burca, Camora - Deac, Bordeianu, Djokovic, Paun - Omrani, Traore.Sandomierski, Aurelio, Boli, Golofca, Hoban, Mike, Rondon.Dan Petrescu.Vaclik - Navas, Kounde, Carlos, Escudero - Jordan, Gudelj, Fernando - Suso, De Jong, Ocampos.Bounou, Gomez, Lopes, Banega, Vazquez, Reguilon, En-Nesyri.Julen Lopetegui.Deniz Aytekin (Germania).