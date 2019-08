LIVE Liga Campionilor: CFR Cluj - Slavia Praga 0-0

Ziare.

com

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariului8 - Tucudean patrunde in careu, dar este blocat in momentul sutului.7 - Inceput mai bun pentru Slavia, care are posesia la centrul terenului.3 - O prima actiune de atac pentru Slavia Praga, dar mingea trimisa de Stanciu se duce alaturi.Arlauskis - Susic, Burca, Cestor, Camora - Luis Aurelio, Bordeiaanu, Djokovici - Deac, Tucudean, OmraniRezerve: Vatca, Paun, Costache, Hoban, Muresan, Peteleu, RondonKolar - Coufal, Hovorka, Kudela, Boril - Soucek, Traore - Masopust, Stanciu, Olayinka - Van BurenRezerve: Kovar, Holes, Baluta, Skoda , Helal, KralIn cazul in care va trece de Slavia, CFR va juca in grupele Ligii Campionilor. Daca va fi invinsa, CFR va evolua in grupele Europa League Mansa retur va avea loc miercurea viitoare, de la ora 22:00.Meciul este televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport.