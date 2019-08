LIVE Liga Campionilor, playoff: Slavia Praga - CFR Cluj - vezi echipa de start a clujenilor

Ziare.

*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe la ora 22:00Partida se joaca la Praga si e televizata in direct de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.In tur, la Cluj-Napoca, campioana Cehiei s-a impus cu 1-0Castigatoarea merge in grupele Ligii Campionilor, in timp ce invinsa se va multumi cu grupele Europa League.Kolae - Coufal, Kudela, Hovorka, Boril - Soucek, Kral - Masopust, Stanciu, Olayinka - Skoda.Kovar, Husbauer, Tecl, van Buren, Frydryc, Traore, Helal.Jindřich Trpisovsky.Arlauskis - Susic, Muresan, Burca, Camora - Aurelio, Bordeianu, Djokovic - Deac, Rondon, Omrani.Vatca, Sylla, Paun, Tucudean, Hoban, Peteleu, Cestor.Dan Petrescu.Gianluca Rocchi (Italia) .