LIVE Liga Campionilor, preliminarii: CFR Cluj - Celtic Glasgow 1-1

min.42 - Morgan primeste cartonasul galben dupa o lovitura aplicata lui Luis Aurelio.min.34 - Luis Aurelio protesteaza si se alege cu un cartonas galben.min.33 - Sutul lui Omrani e blocat de un adversar. CFR Cluj o domina copios pe Celtic de minute bune.min.31 - Bain iese bine din poarta si retine din fata lui Deac.min.25 - Galben pentru Mihai Bordeianu.min.24 - Omrani primeste de la Deac, insa sutul atacantului francez se duce pe langa poarta.min.11 - Vinicius respinge bine la o centrare a lui Morgan.min.6 - Burca reia cu capul peste poarta dupa un corner.min.5 - Ce ocazie! Rondon centreaza periculos, iar un aparator al scotienilor respinge in ultimul moment din fata lui Djokovic.min.4 - Arlauskis pareaza cu ceva emotii la un sut din afara careului trimis de Edouard.Partida se joaca la Cluj-Napoca si e transmisa in direct la TV de posturile Digi Sport 1 si Look Plus.Mansa retur va avea loc saptamana viitoare, la Glasgow.Arlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora (c) - Deac, Luis Aurelio, Bordeianu, Djokovic - Rondon, Omrani.Dan Petrescu.Bain - Ajer, Elhamed, Simunovic, Bolingoli - Forrest, Brown (c), McGregor - Christie - Edouard, Morgan.Neil Lennon.Arbitru: Srdan Jovanovic (Serbia) .