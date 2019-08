Meciuri de foc in Liga Campionilor: Programul complet de marti

Ziare.

com

Campioana Romaniei, CFR Cluj, se va deplasa la Glasgow, pentru returul cu Celtic, dupa ce in tur scorul a fost 1-1.Alte meciuri interesante vor avea loc la Amsterdam, unde Ajax primeste vizita lui PAOK Salonic, in timp ce in Ucraina, Dinamo Kiev va juca impotriva lui Club Brugge.19:30 Qarabag - APOEL (in tur 2-1)20:00 Rosenborg - Maribor (in tur 3-1)20:30 Dinamo Kiev - Club Brugge (in tur 0-1)21:00 FC Copenhaga - Steaua Rosie Belgrad (in tur 1-1)21:00 Ferencvaros - Dinamoa Zagreb (in tur 1-1)21:30 Ajax Amsterdam - PAOK Salonic (in tur 2-2)21:30 LAS Linz - Basel (in tur 2-1)21:30 Olympiacos Piraeus - Basaksehir (in tur 2-1)21:45 Celtic - CFR Cluj (in tur 1-1)22:00 FC Porto - Krasnodar (in tur 1-0)Meciul dintre Celtic Glasgow si CFR Cluj va fi transmis in direcrt de site-ul Ziare.com.La TV, jocul poate fi urmarit pe posturile Digi Sport 1 si Look Plus.I.G.