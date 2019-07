Adversara lui CFR Cluj din Liga Campionilor, in mare forma inainte de meciul direct. A cucerit Supercupa din Israel

Ziare.

Maccabi Tel Aviv a trecut in acest meci de Bnei Yehuda, scor 1-0, intr-un meci disputat la Petach Tikva. Schoenfeld a inscris singurul gol al meciului in minutul 28.A fost prima partida oficiala pentru cei de la Maccabi in acest sezon, israelienii incepand campionatul abia pe 24 august. Dupa 31 de ani, Maccabi a triumfat din nou in Supercupa din Israel, fiind echipa cu cele mai multe trofee de acest gen, 6.CFR Cluj va evolua cu Maccabi in prima mansa miercuri seara de la ora 21, in Gruia, meci LIVE pe Ziare.com si televizat pe DigiSport, in timp ce returul este programnat pe 30 iulie, in Israel, la Netanya.Imagini VIDEO de la aceasta partida puteti urmari pe acest link Invingatoarea acestei duble, CFR versus Maccabi, isi va afla adversara din turul III in tragerea la sorti care va avea loc luni la Nyon, de la ora 13.