Antrenorul lui Celtic isi explica greseala tactica din meciul cu CFR Cluj

Ziare.

com

Tehnicianul spune ca l-a folosit pe Callum McGregor, un mijlocas, pe postul de fundas stanga pentru a-i face loc in linia mediana lui Olivier Ntcham, iar victima a fost aparatorul Boli Bolingoli, transferat in aceasta vara pentru a acoperi flancul stang."L-am folosit ca fundas stanga pentru a-l avea pe Olivier Ntcham la mijloc deoarece acesta a evoluat atat de bine in ultima vreme, dar si pentru a avea cativa oameni tehnici pe teren. De asemenea, forma lui Boli a fluctuat recent. Nu cred ca aceasta mutare a afectat rezultat. McGregor a pasat la primul gol, a jucat foarte bine, iar Ntcham a facut si el un meci bun", a spus Lennon la conferinta de presa.Totusi, antrenorul este criticat aspru in Scotia pentru decizia de a-l reprofila pe Callum McGregor, jurnalistii si analistii considerand ca acesta a fost irosit intr-un rol ce nu ii este familiar.CFR Cluj a reusit sa se califice in play-off-ul Champions League cu o victorie superba in fata celor de la Celtic Glasgow , in turul III preliminar.Dupa 1-1 in partida tur din Gruia, elevii lui Petrescu au castigat cu 4-3 in Scotia si vor juca acum pentru accederea in grupe.In play-off, campioana Romaniei va da peste Slavia Praga, insa avand deja in buzunar biletele pentru faza grupelor. In caz ca va trece de cehi, echipa va evolua in grupele Champions League , iar daca va pierde va merge in grupele Europa League M.D.