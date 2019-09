Antrenorul lui Lazio contesta victoria lui CFR Cluj din grupele Europa League

Ziare.

Simone Inzaghi a afirmat ca ardelenii au primit "un penalti dubios" din care au reusit sa egaleze."Trebuie sa intelegem dupa acest meci ca daca nu marchezi si golul doi este dificil sa castigi. CFR Cluj a primit un penalti dubios, iar la golul 2 am comis o mare greseala. Trebuie sa vad paharul plin, pentru ca prima repriza a fost buna, toti au stat bine in teren", a spus Simone Inzaghi la Digi Sport.Amintim ca formatia din Gruia a obtinut o victorie mare in prima etapa a grupelor Europa League , scor 2-1, in meciul cu italienii de la Lazio Roma.Ardelenii au avut astfel un start excelent in grupele Europa League si conduc in grupa E, cu 3 puncte. In cealalta partida din grupa, Rennes si Celtic au terminat la egalitate, scor 1-1.Etapa urmatoare, CFR Cluj se va deplasa la Celtic, pe 3 octombrie de la ora 22:00, iar Lazio va primi vizita lui Rennes.C.S.