Antrenorul Sevilliei, dupa meciul cu CFR Cluj: S-a facut dreptate! Ce-a spus despre golul anulat lui Paun

Tehnicianul iberic considera ca echipa sa a meritat din plin sa obtina calificarea si ca formatia din Gruia a fost periculoasa "doar cinci minute"."S-a facut dreptate deoarece le-am fost superiori celor din Cluj. Am suferit pentru ca n-am marcat, insa am avut multe ocazii. Cred ca au fost suficiente ocazii pentru ca meciul sa se fi terminat cu un rezultat mai confortabil", a spus Julen Lopetegui la conferinta de presa."Totusi, daca nu inscrii, echipa adversa isi creeaza oportunitati. Au fost periculosi doar cinci minute, in rest noi am controlat meciul", a mai spus acesta.In ceea ce priveste golul anulat lui Paun in minutul 87, Lopetegui a afirmat: "Din fericire golul marcat dupa un hent a fost anulat de VAR".Vezi si:0-0 a fost scorul intalnirii din Spania, iar CFR Cluj a fost eliminata de Sevilla din Europa League dupa ce in tur, pe teren propriu, a fost 1-1.I.G.