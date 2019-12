Anunt neasteptat din tabara campioanei: Culio pleaca de la CFR Cluj. Motivul acestei decizii surprinzatoare - oficial

Ziare.

La doua zile dupa calificarea in 16-imile Europa League, campioana Romaniei ramane fara jucatorul ei emblematic, care luni, contra Astrei Giurgiu, va disputa ultimul meci in Romania.Decizia a fost luata de mijlocasul argentinian, care a invocat motive familiale."Am luat decizia de a pleca de la club din motive familiale. A fost o decizie foarte grea, m-am gandit mult, am meditat, dar e cel mai bine pentru mine, pentru ca familia mea e mai presus de fotbal, mai presus de orice! Vreau sa le multumesc tutoror celor care muncesc la acest club", a anuntat Culio, cu lacrimi in ochi."Luni jucam pentru Culio, Eroul de la Roma sau oricum doriti voi, suporterii CFR-isti sa il numiti, pe unul dintre cei mai buni jucatori care au imbracat vreodata tricoul "alb-visiniu"! Haideti cu totii la stadion, haideti cu totii in Gruia!Mijlocasul nostru a luat decizia de a parasi Romania din motive personale si de a se intoarce alaturi de familia sa in Argentina. In intreaga cariera, Culio n-a petrecut nici macar o zi departe de sotia si copiii sai, iar gandul ca ar urma sa stea in Romania fara ei l-a facut sa ia aceasta decizie.E o decizie care, pe noi, toti cei din Familia CFR ne intristeaza, pentru ca ne despartim nu doar un fotbalist extraordinar, ci de un om incredibil, un muncitor desavarsit, un model pentru orice tanar fotbalist, o persoana cu un caracter remarcabil.Multumim, Juan! Multumim pentru ca ai fost un exemplu pentru noi toti din club, pentru ca ai venit in Romania, la mii de kilometri de casa sa joci fotbal, pentru ca ai imbracat cu mandrie mereu tricoul "alb-visiniu" si pentru tot profesionalismul de care ai dat dovada.Isi dorim multa bafta in tot ceea ce vei alege sa faci de aici inainte, fie ca o sa mai joci fotbal in Argentina, pentru ca stim ca o poti face inca la un nivel ridicat, fie ca vei alege cariera de antrenor. Noi ne dorim sa revii intr-o zi in Gruia si din postura de antrenor pentru ca CFR si Clujul va fi mereu casa ta.Pentru meciul cu Astra, intrarea spectatorilor va fi libera, iar cei care si-au achizitionat deja bilete isi vor primi banii inapoi. Haideti sa cantam cu totii pentru Culio la ultimul sau meci in Gruia!"16 meciuri a jucat Culio (36 de ani) pentru CFR Cluj in acest sezon, reusind trei goluri si doua pase de gol.2007-2011 si 2017-2019 sunt cele doua perioada in care Culio a evoluat in tricoul lui CFR Cluj.