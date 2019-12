Avertismentul antrenorului lui Celtic inaintea meciului decisiv cu CFR Cluj: "Nu facem favoruri"

Ziare.

Lennon a explicat ca a lasat acasa mai multi fotbalisti importanti, pe care vrea sa ii odihneasca, insa chiar si asa Celtic nu a venit la Cluj pentru a se preda."Forster, McGregor, Edouard, Rogic, Christie. Niciunul nu a facut deplasarea, nu sunt disponibili. A fost o luna aglomerata. Toti jucatorii au nevoie de minute de joc. Este o situatie buna sa le dam acestor jucatori motivatia necesara pentru a juca bine. Suntem aici sa fim competititvi, suntem aici sa castigam.Am facut o campanie fantastica, trebuie sa respectam competitia. Este ultimul meci din campanie, nu avem presiune pe noi, iar asta ne face un adversar periculos pentru oricine", a declarat Neil Lennon la Telekomsport.Acesta nu a plecat pe "driblingul" lui Dan Petrescu, cel care a spus ca Celtic poate castiga Europa League in acest sezon, si a afirmat ca cei de la CFR vor avea parte de un meci dificil."E un compliment frumos din partea lui Dan, dar nu scapa doar pentru ca a spus asta. Nu suntem aici sa facem favoruri cuiva, suntem aici sa urmarim ce e mai bine pentru clubul Celtic si jucatorii mei."CFR Cluj intalneste Celtic, joi seara, intr-un meci decisiv pentru calificarea in primavara europeana.Scotienii sunt deja in faza eliminatorie si evolueaza fara miza in Gruia, in timp ce ardelenii au nevoie de o remiza pentru a scapa de emotii.Partida va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.