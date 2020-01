Becali anunta din nou falimentul rivalei CFR Cluj: "Daca nu intra in grupe se curata!"

Ziare.

Chiar daca formatia ardeleana a castigat ultimele doua titluri in Liga 1 , iar in acest sezon s-a calificat in primavara europeana, latifundiarul spune ca finantatorul "feroviarilor" are de recuperat 20 de milioane de euro.Astfel, daca echipa ar rata grupele cupelor europene in sezonul urmator CFR ar fi in pragul falimentului."La echipele finantate din bani publici, primariile baga anual 2-3 milioane de euro. Asta pe langa banii din drepturile TV. Cu banii astia joci in play-out sau termini pe 5-6 in play-off. Ca sa te bati la campionat trebuie sa bagi bani multi. Altfel nu poti avea pretentii la campionat.Trebuie ca mai intai sa pierzi bani, asa cum face Nelutu Varga. El a luat campionatul, a intrat in Europa League , dar tot mai are de luat vreo 20 de milioane de euro de la club. Daca la anul nu intra in grupe, se curata!", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.CFR Cluj se asteapta la incasari de peste 10 milioane de euro pentru parcursul european de pana acum, oar conducerea clubului lucreaza la cel mai mare contract de sponsorizare din istoria Ligii 1.Ardelenii ar urma sa primeasca 20 de milioane de euro in urmatorii trei ani din partea unei companii ce face parte din grupul Tesla In aceste conditii este extrem de greu de crezut ca se pune problema falimentului.