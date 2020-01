Becali, despre contractul de milioane de euro al celor de la CFR Cluj: "E o inginerie financiara"

Ziare.

com

Chiar daca vorbim despre cel mai mare contract de publicitate din istoria fotbalului romanesc, latifundiarul spune ca nu este altceva decat un plan al patronului campioanei de a suplimenta regulamentar bugetul echipei sale.In acelasi timp, Becali sustine ca noua infuzie de capital nu ii va aduce pe clujeni in postura de a concura cu el din punct de vedere financiar."Ce conteaza bugetul? Nu le fac niciun rau, doar va spun voua ca sa intelegi care e situatia. Contractul asta este ca sa asigure fair-play-ul financiar. Daca vrea omul poate sa puna si ca sponsorizare. El poate sa investeasca, face omul ce vrea, nu-i problema mea. E o inginerie financiara. A gasit omul o solutie, e legala. Nu ma sperie nimic. Nu se poate compara el cu mine din punct de vedere financiar si el stie asta, adica nu se supara ca spun asta. Am zis doar eu ce stiu. Daca vreti sa vorbim de bugete, vorbim de valoare", a spus Becali la Digi Sport CFR Cluj este foarte aproape de a semna un contract istoric cu o companie din grupul Tesla , condus de celebrul Elon Musk Ardelenii ar urma sa incaseze cel putin 7 milioane de euro pe sezon din partea noului sponsor principal, o suma uriasa pentru nivelul Ligii 1.Comparativ, FCSB primeste 1,5 milioane de euro pe an de la sponsorul principal.