Bonus urias pentru jucatori daca CFR Cluj se califica in primava europeana

Ziare.

com

Potrivit celor de la Fanatik , "feroviarii" au fost anuntati ca vor primi cate 20 de mii de euro in cazul in care trec mai departe in faza eliminatorie.Suma aceasta se adauga bonusurilor de rezultat, jucatorii avand promisi cate cinci mii de euro pentru fiecare victorie din grupele Europa League CFR Cluj are 9 puncte dupa patru etape disputate in a doua competitie europeana intercluburi si mai are nevoie de o remiza in ultimele doua jocuri pentru a se califica matematic in 16-imi.Campionii vor juca joi seara, incepand cu ora 22:00, la Roma, in fata celor de la Lazio, intr-o partida cele poate aduce calificarea.M.D.