Celtic - CFR Cluj, in Europa League: Program, televizari si echipe probabile

Dupa victoria spectaculoasa cu Lazio din prima etapa, campioana Romaniei va avea o noua misiune dificila, in fata unei echipe pe care a mai intalnit-o in acest sezon al cupelor europene.Formatia pregatita de Dan Petrescu a eliminat-o pe Celtic in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, iar scotienii abia asteapta sa-si ia revansa.Meciul se va disputa la Glasgow si va fi televizat in tara noastra de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.Forster - Elhamed, Ajer, Jullien, Bolingoli - Brown, McGregor, Forrest - Christie, Elyounoussi, Edouard.Neil Lennon.Arlauskis - Susici, Cestor, Burca, Camora - Djokovici, Bordeianu, Culio - Deac, Rondon, Omrani.Dan Petrescu.Partida va putea fi urmarita in format LIVE text pe site-ul Ziare.com.I.G.