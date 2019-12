CFR Cluj a obtinut o suma impresionanta dupa calificarea in primavara Europa League

Ziare.

com

Dupa rezultatul de joi seara, CFR Cluj a mai incasat inca 570 de mii de euro di npartea UEFA pentru victoria din faza grupelor.In plus, ardelenii au mai obtinut 1 milion de euro pentru calificarea in 16-imile Europa League.In total, CFR Cluj si-a asigurat 13.090.000 de euro pentru parcursul din cupele europene, aici fiind inclusi si banii incasati din Liga Campionilor.Amintim ca CFR Cluj s-a calificat in 16-imile Europa League dupa ce a castigat partida decisiva cu Celtic Glasgow , scor 2-0.CFR Cluj incheie astfel Grupa E cu 12 puncte, pe locul 2, la un punct in spatele lui Celtic. Lazio a incheiat pe 3, cu 6 puncte, iar Rennes pe 4, cu 4 puncte.Ardelenii isi vor afla adversara din 16-imi luni, de la ora 14:00, in direct pe Ziare.com.C.S.