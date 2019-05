CFR Cluj a ofertat un jucator de la FCSB dupa derbiul de pe National Arena

Ziare.

com

Antrenorul campioanei a dezvaluit ca il vrea la CFR Cluj pe veteranul Filipe Teixeira, care duminica seara a marcat un gol de poveste, din foarfeca."N-am stiut ca ramane liber, asa ca ma duc sa-i spun sa vina cu mine la CFR Cluj. Vorbesc serios, da! Este un jucator bun, un jucator de clasa", a afirmat Petrescu la Telekom Sport.Ajuns la 38 de ani, Teixeira isi incheie contractul cu FCSB si ramane liber de contract. Momentan, gruparea ros-albastra nu i-a facut o oferta de prelungire si sunt sanse mici ca acest lucru sa se intample.Chiar daca are o varsta inaintata, Teixeira a afirmat ca isi doreste sa joace in continuare."Eu plec in vacanta acum, dar, da, imi doresc sa mai joc fotbal", a afirmat portughezul considerat unul dintre cei mai buni fotbalisti straini din istoria Ligii 1.C.S.