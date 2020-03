CFR Cluj a pierdut un proces la FIFA si risca excluderea din Europa

Ziare.

FIFA a informat FRF ca ardelenii au pierdut acest proces, iar clubul din Gruia ii datoreaza lui Ronny 100 de mii de euro.In cazul in care acest lucru nu se va intampla, CFR Cluj va primi interdictie la transferuri si va fi exclusa din cupele europene."Lucrurile sunt clare, ori platesc banii in 30 de zile, ori nu mai au voie sa faca transferuri si nu mai merg in cupele europene. Nu e o suma uriasa pentru club si, in plus, sunt banii mei! Adica munca mea. Am castigat cazul la UEFA inainte ca gruparea din Cluj sa intre in insolventa.Au trecut anii cei din Cluj au iesit din insolventa, dar nu si-au achitat datoriile. Sunt nervos fiindca forurile internationale au spus ca am dreptate si trebuie sa-mi primesc banii. Cel mai bine ar fi sa-si onoreze datoriile, e simplu. Fiindca eu n-am renuntat 5 ani, n-o sa renunt nici acum", a spus Ronny pentru gsp.ro Ronny a castigat la cele toate trei instante FIFA si acum asteapta banii.El a marcat 7 goluri in 35 de partide pentru gruparea din Gruia.C.S.