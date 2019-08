CFR Cluj a transferat un fost jucator al lui FCSB

Ziare.

Campioana Romaniei a ajuns la un acord cu FC Botosani pentru transferul lui Catalin Golofca.500.000 de euro vor plati clujenii pentru fostul jucator al lui FCSB, dupa cum a anuntat patronul moldovenilor, Valeriu Iftime."Intr-adevar, s-a semnat acest contract. Este in avantajul tuturor partilor. Sper sa fie un al treilea transfer reusit pe axa Botosani, dupa Bordeianu si Burca", a anuntat Iftime la Telekom Sport "Sunt sigur ca Golofca poate fi unul dintre titularii echipei. Le tin pumnii celor de la CFR, diseara, cu Slavia Praga, pentru ca daca se vor califica in grupele Champions League, ne va mai reveni o suma de bani. Pe langa performanta de a avea o echipa in cea mai presigioasa competitie intercluburi a Europei", a completat acesta.Catalin Golofca are 29 de ani si a mai jucat in ariera sa pentru Gura Humorului, Rapid CFR Suceava, FC Botosani si FCSB.