CFR Cluj aduce arbitrajul video in Romania

Potrivit unei decizii luata de UEFA inca din finalul anului trecut, duelurile din Champions League vor beneficia de arbitraj video din faza play-off-ului.Cum elevii lui Dan Petrescu au obtinut calificarea in aceasta faza a competitiei, la duelurile cu Slavia Praga ardelenii se vor putea baza si pe "asistentul" VAR.In aceasta situatie, primul meci oficial de fotbal din Romania ce va avea si arbitraj video va fi cel pe de 20 august dintre CFR si Slavia, contand pentru prima mansa a play-off-ului Champions League.Returul, care va avea si el VAR, se va juca o saptamana mai tarziu la Praga.Invingatoarea din aceasta "dubla" se va califica in grupele Ligii Campionilor, in timp ce invinsa va merge in grupele Europa League.M.D.