"CFR Cluj ar putea castiga la masa verde partida cu FC Botosani!"

Campioana Romaniei a fost invinsa la loviturile de departajare, dar moldovenii au incalcat o regula FRF, astfel ca formatia din Gruia poate avansa in turul urmator."O sa verificam daca este asa, este normal sa facem contestatie. Avem voie in 24 de ore dupa meci. Oamenii din conducere vor verifica si, daca este asa, nu avem ce face. Daca nu s-a respectat regulamentul, este normal sa facem contestatie. Si noi ne chinuim cu Under 21, sa jucam cu doi in teren, sa avem 6 jucatori formati. Vom vedea, in situatia asta, daca asa este", a spus Bogdan Mara, potrivit Digi Sport Mai exact, FRF obliga cluburile sa aiba in lot 6 jucatori crescuti la nivel national, insa moldovenii ar fi avut doar 5.Finantatorul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a comentat si el posibilitatea ca echipa sa sa piarda meciul la masa verde."Nu stiu, acum am auzit. Intr-adevar, regula asta se pare ca o incalcam. Noi am avut doar cinci. E o greseala, nu a stiut nimeni, a fost o greseala de strategie, a fost o neatentie", a spus acesta la Fotbal Club.Pe teren, FC Botosani a invins-o pe CFR Cluj cu 6-4, dupa executarea loviturilor de departajare (2-2 in timpul regulamentar, 4-2 la penaltiuri).