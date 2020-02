CFR Cluj, eliminata de Sevilla din Europa League. Ardelenii au avut un gol anulat de VAR

Ziare.

com

Dupa 1-1 in meciul tur din Gruia, CFR Cluj a mers la Sevilla cu gandul sa faca un joc pragmatic si sa dea lovitura pe contraatac.Andaluzii au dominat categoric prima repriza, dar CFR Cluj a avut trei momente bune in prelungiri, cand Djokovici, Paun si Boli au trecut pe langa gol.In repriza secunda, scenariul s-a repetat, iar Sevilla s-a aflat din nou la carma jocului.CFR Cluj a incercat sa dea lovitura in minutul 88, cand Adrian Paun a marcat cu un sut din afara careului, dar reusita a fost anulata pentru un hent comis de Traore, in urma consultarii reluarii VAR.Din minutul 90, CFR Cluj a ramas fara un jucator, Bordeianu fiind eliminat.Ardelenii se vor concentra de acum inainte pe Liga 1, competitie in care sunt favoriti sa castige al treilea titlu la rand.90 - Bordeianu vede al doilea cartonas galben si e eliminat.87 - Paun inscrie pentru CFR Cluj, dar reusita este anulata dupa consultarea reluarii VAR, pentru un hent al lui Traore!84 - Schimbare CFR: Golofca intra in locul lui Omrani.84 - Deac suteaza defectuos din marginea careului, mult peste poarta.78 - Schimbare CFR: Rondon intra in locul lui Djokovic.76 - Schimbare Sevilla: Navas iese si intra En-Nesyri.73 - Djokovic vede cartonasul galben.71 - Ocazie buna de gol pentru Sevilla, dar sutul lui Carlos se duce pe langa poarta.67 - Schimbare Sevilla: Nolito intra in locul lui Suso.61 - Paun trage de la mare distanta, portarul andaluzilor respinge in fata, dar Traore nu e pe faza.59 - Deac vede cartonasul galben.57 - Schimbare Sevilla: Banega intra in locul lui Jordan.56 - Deac bate un corner, andaluzii resping fara emotii.49 - Ocampos suteaza din unghi, dar mingea se duce mult pe langa poarta.45+1 - Ce ocazie!!! Boli trimite cu capul pe langa poarta dintr-o pozitie ideala dupa un corner batut de Deac!45 - Paun trage periculos langa bara, mingea e scoasa in corner!45 - Djokovici primeste in marginea careului, iar sutul sau e scos de sub bara de portarul andaluzilor.44 - Jesus Navas vede cartonasul galben.39 - CFR Cluj scapa din nou cu fata curata dupa un atac periculos al andaluzilor.33 - Arlauskis respinge excelent la un sut trimis de Kounde din centrul careului! CFR se apara tot mai greu!31 - Djokovici suteaza de la mare distanta in bratele portarului.28 - Schimbare CFR Cluj: Boli intra in locul lui Burca.26 - Prima mare ocazie a meciului! Fernando trage din marginea careului, mingea e deviata si se duce putin pe langa!23 - Suso suteaza slab pe jos in bratele lui Arlauskis.18 - Camora trage de la mare distanta in bratele portarului.13 - Arlauskis iese bine si retine o centrare din partea dreapta.8 - Sevilla are o posesie covarsitoare in startul meciului, CFR s-a asezat pe doua linii.4 - Omrani cade in careul advers si cere penalti, dar jocul continua.Bond - Navas, Kounde, Carlos, Reguilon - Jordan, Fernando, Gudelj - Suso, De Jong, OcamposRezerve: Pastor - S. Gomez, Rony Lopes, Nolito, Banega, Escudero, En-NesyriArlauskis - Manea, Burca, Vinicius, Camora - Bordeianu, Paun - Deac, Paun, Omrani - L. TraoreRezerve: Sandomierski - Luis Aurelio, Boli, Golofca, Hoban, Cestor, RondonIn meciul tur, scorul a fost 1-1.Partida este televizata de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.CFR Cluj a mai evoluat o singura data in 16-imile Europa League, fiind eliminata de Inter Milano.