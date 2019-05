CFR Cluj face un prim transfer in aceasta vara, un recent finalist al Cupei Romaniei - surse

Ziare.

Iar CFR s-a inteles deja cu primul jucator din aceasta vara, e vorba de fundasul central Mike Cestor de la Astra Giurgiu , recent finalist al Cupei, dupa cum informeaza cotidianul Fanatik Recent, Cestor si-a depus memoriu la LPF pentru a deveni liber de contract chiar in saptamana de dinaintea finalei de Cupa cu Viitorul . El este unul dintre fundasii cu cele mai bune cifre in acest sezon recent incheiat de Liga 1 Fotbalistul a ales sa paraseasca Astra dupa ce a nu a fost platit in ultimele 6 luni.Cestor are 27 de ani si a venit la Astra vara trecuta, dupa ce s-a despartit de Epinal, grupare de liga a treia din Franta. El s-a declarat de acord cu contractul pe doi ani propus de campioana CFR, cu un salariu lunar de 10.000 de euro.In acest moment, cota jucatorului francez este de 550.000 de euro.Astra Giurgiu a pierdut sambata seara finala de Cupa cu Viitorul, scor 1-2 dupa prelungiri.D.A.