CFR Cluj, invinsa de Astana in Liga Campionilor

Ziare.

com

Dupa esecul din Supercupa Romaniei, CFR Cluj a inceput in jumatatea adversa la Astana si a avut cea mai mare ocazie de gol a primei reprize, prin Culio.Fotbalistul argentinian a recuperat in careul advers, a ramas singur spre poarta, dar a tras insa alaturi dintr-o pozitie excelenta, in minutul 11.Jocul in continuare a fost destul de inchis, intrucat CFR Cluj s-a grupat in fata propriului careu si a incercat sa obtina un 0-0.Cei de la Astana au deschis insa scorul in minutul 68, cand Postnikov a profitat de o respingere gresita a lui Vinicius si a marcat din fata portii.Pana la final, CFR putea egala, insa Omrani a reluat pe langa poarta goala in minutul 81.Invingatoarea se va duela in turul doi cu israelienii de la Maccabi Tel Aviv, iar invinsa va merge in Europa League Mansa retur va avea loc miercurea viitoare, de la ora 21:00.90 - 6 minute suplimentare.90 - Schimbare CFR: Luis Aurelio intra in locul lui Bordeanu.87 - Inca o ocazie mare pentru Astana, dar sutul lui Rukavina e deviat in corner!86 - Rotariu trage puternic, insa Arlauskis reuseste sa respinga in corner!85 - Camora vede cartonasul galben.81 - Ce ocazie!!! Omrani suteaza pe langa poarta goala din opt metri!75 - Schimbare CFR Cluj: Rondon intra in locul lui Hoban.73 - Astana continua sa domine dupa marcarea golului, iar CFR nu-si revine.65 - Schimbare CFR Cluj: Mailat intra in locul lui Paun.64 - Culio suteaza din afara careului, mingea e deviata in corner.58 - Schimbare Astana: Janga initra in locul lui Tomasov.58 - Omrani incearca o patrundere pe cont propriu, insa e deposedat si CFR are doar un corner.57 - Rotariu suteaza de la 30 de metri direct in bratele lui Arlauskis, fara emotii pentru lituanian.50 - Paun suteaza din cadere peste poarta, insa inainte faulteaza in atac.40 - Momente mai bune de joc pentru Astana, care tine de minge la centrul terenului.32 - Arlauskis iese gresit pe o centrare, dar Rotariu nu reuseste sa profite si sa inscrie.29 - Tomasov suteaza periculos pe jos, insa mingea e deviata in plasa laterala.26 - Se joaca mult la centrul terenului in ultimele minute, fara faze de poarta.18 - Arlauskis scapa mingea la un sut din afara careului si Astana a fost foarte aproape de gol! Corner pentru kazahi.16 - Corner pentru Astana, mingea e respisna cu ceva emotii de Omrani si CFR scapa.11 - Ocazie uriasa pentru CFR Cluj! Culio recupereaza o minge in careul advers, ramane singur dar trage pe langa dintr-o pozitie excelenta!7 - Hoban trage puternic de la 30 de metri, mingea se duce mult peste.6 - Corner pentru CFR din partea dreapta, insa mingea este respinsa fara emotii.3 - Un prim atac al lui CFR, insa Paun trage mult peste de la 25 de metri.Erich - Rukavina, Postnikov, Simunovici, Beysebekov - Lovvinenko - Tomasov, Maevski, Sigurjonsson, Murtazayev - RotariuRezerve: Mokin, Muzhikov, Mubele, Pertsukh, Janga, Shomko, KhizhnichenkoArlauskis - Susic, Burca, Vinicius, Camora - Culio, Hoban, Bordeianu - Deac, Omrani, PaunRezerve: Vatca, Sylla, Luis Aurelio, Muresan, Peteleu, Rondon, MailatInvingatoarea se va duela in turul doi cu israelienii de la Maccabi Tel Aviv, iar invinsa va merge in Europa League.Mansa retur va avea loc miercurea viitoare, de la ora 21:00.Partida este televizata de Digi Sport.