CFR Cluj l-a transferat pe pustiul lui Leicester dorit si de Becali

Internationalul roman de tineret a ajuns deja sub comanda lui Dan Petrescu, el efectuand vineri o prima sedinta de pregatire."Campionii se intaresc! Bun venit, Alexandru Pascanu!", se arata in scurtul mesaj al celor de la CFR.In varsta de 20 de ani, Pascanu a evoluat pana acum la tineretul fostei campioane a Angliei, Leicester, avand sanse mici sa prinda meciuri in echipa de seniori.El s-a remarcat in aceasta vara, cand a stralucit in tricoul reprezentativei de tineret a Romaniei la Campionatul European din Italia.FCSB a negociat destul de mult cu Leicester transferul lui Pascanu in ultimele saptamani, dar pana la urma partile nu au ajuns la un acord.M.D.