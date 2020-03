CFR Cluj mai da o lovitura si aduce un fundas de la rivala de play-off Universitatea Craiova

Ziare.

com

Clujenii, campionii ultimelor 2 editii de Liga 1 , vor sa se intareasca cu Ivan Martici de la Craiova, 29 de ani, jucator croat care tocmai si-a reziliat contractul cu oltenii, in urma cu cateva zile doar.Fundasul de banda s-ar fi inteles deja cu cei de la CFR Cluj, iar aceasta informatie a fost oferita de catre fostul mare jucator craiovean Gica Craioveanu, fost golgheter in Spania pentru Villarreal : "Eu asa am auzit, ca a semnat cu CFR. Martici era foarte greu de tinut. Avea propuneri mult mai bune decat ce i-am oferit noi. Pe urma, nici sotia nu s-a simtit bine la Craiova", a punctat directorul de imagine al Craiovei, intr-un interviu pentru cotidianul Gazeta Sporturilor Martici a sosit in Romania la Universitatea in 2017 de la NK Rijeka. A bifat de atunci 75 de meciuri in Liga 1, a oferit 5 goluri si 7 pase de gol, iar la finalul lunii iunie i-ar fi expirat oricum contractul cu Stiinta.In cariera sa, croatul a mai bifat echipe precum St. Gallen, Schaffhausen, Hellas Verona, sau Spezia.Martici e a doua lovitura a acestei perioade pe care o da CFR Cluj, dupa ce l-a transferat si pe portarul Cristi Balgradean, 31 de ani, de la FCSB , dupa un mare scandal, avand in vedere ca s-a aflat de acest transfer la 10 zile de la semnatura, dupa ce fostul oltean aparase in partida Botosani - FCSB 2-2, facand si o mare gafa la golul de 2-2 marcat de Dugandzici..CFR Cluj l-a dorit si in vara trecuta pe Martici, dar atunci cele doua cluburi nu s-au inteles la pret.Citeste si:D.A.