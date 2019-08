CFR Cluj negociaza transferul unui mijlocas de la Viitorul lui Hagi

Ziare.

Mijlocasul francez Lyes Houri, sosit la gruparea constanteana in vara anului trecut, e fotbalistul pe care il vrea Dan Petrescu.In viziunea "Bursucului", Lyes Houri ar fi inlocuitorul ideal pentru Emmanuel Culio, care mai are contract cu campioana Romaniei pana la sfarsitul acestui sezon si ar putea atarna ghetele-n cui, anunta Prosport 900.000 de euro e cota lui Lyes Houri, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.Lyes Houri are 23 de ani si a venit gratis la Viitorul.In sezonul precedent, Houri a marcat 4 goluri si a oferit 5 pase de gol in cele 34 de meciuri jucate pentru Viitorul.