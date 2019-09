CFR Cluj nu castiga in Cupa la "masa verde": Iata ce decizie a luat Comisia de Disciplina

Ziare.

Chiar daca ardelenii au solicitat sa castige la "masa verde" meciul pierdut pe teren pentru ca adversarii au incalcat regulamentul FRF, Comisia a decis ca este suficienta o amenda.Sase mii de euro vor trebui sa plateasca cei de la Botosani, numai ca patronul echipei spune ca sanctiunea este prea aspra."Vom face recurs pentru ca nu exista niciun temei regulamentar sa fim amendati si, oricum, amenda este foarte mare. La ce spectacol a oferit Botosaniul, nu meritam asa ceva. Stiam de la inceput ca nu vom putea pierde la 'masa verde', dar nu suntem de acord nici cu aceasta amenda doar pentru ca am gresit la compeltarea foii de joc", a declarat Valeriu Iftime pentru gsp.ro Si clujenii vor ataca decizia, ei sperand ca la Apel sa primeasca dreptul de a evolua in optimile de finala ale Cupei.FC Botosani a avut pe foaia de joc numai cinci jucatori formati in Romania, asta desi regulamentul prevede un minim de sase.M.D.