CFR Cluj o intalneste pe Rennes in Europa League: Echipe probabile, televizari si cote la pariuri

Cu o victorie si o infrangere in primele doua meciuri din grupa, gruparea clujeana va avea o misiune dificila la Rennes, chiar daca francezii ocupa ultimul loc in clasamentul grupei si n-a mai castigat de 9 meciuri.La casele de pariuri, gazdele pornesc favorite, avand cota 1.94 la victorie. Un succes al clujenilor e cotat cu 4.95, in timp ce un rezultat de egalitate a primit cota 3.50.Partida va fi transmisa in direct la TV de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.De asemenea, intalnirea va putea fi urmarita, in format LIVE text, pe site-ul Ziare.com.Mendy - Da Silva, Gnagnon, Morel - Traore, Bourigeaud, Camavinga, Grenier, Maouassa - Niang, Raphinha.Julien Stephan.Arlauskis - Susic, Burca, Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - Deac, Traore, Omrani.Dan Petrescu.Partida va fi arbitrata de rusul Alexei Eskov.1. Celtic 4p2. CFR Cluj 3p---------------3. Lazio 3p4. Rennes 1pPrimele doua clasate avanseaza in 16-imile de finala ale competitiei.I.G.