CFR Cluj, pedepsita de UEFA: Amenda uriasa pe care trebuie sa o plateasca echipa lui Dan Petrescu

Conform unui comunicat al UEFA, gruparea din Gruia va trebui sa plateasca o amenda in valoare de 200 de mii de euro.De asemenea, CFR Cluj va avea dreptul sa foloseasca doar 23 de jucatori in cupele europene, in loc de 26.Cei de la UEFA nu au mentionat in ce au constat incalcarile regulamentare, mentionand doar ca CFR a incalcat fair-play-ul financiar.Cel mai probabil, CFR a cheltuit mai multi bani decat a incasat in ultimul sezon.CFR Cluj va evolua in acest sezon in Liga Campionilor si va intalni formatia kazaha Astana in primul tur preliminar.C.S.