CFR Cluj pregateste prima vanzare dupa eliminarea din Liga Campionilor: Negocierile au intrat in faza finala

Ardelenii sunt aproape sa il vanda pe atacantul francez Billel Omrani in Scotia, la Celtic Glasgow , conform Gsp.ro Sursa citata scrie ca partile sunt foarte aproape sa ajunga la un acord in schimbul sumei de 3.3 milioane de euro.Omrani i-a impresionat pe scotieni in dubla din Liga Campionilor, in care a marcat doua goluri in meciul retur.Potrivit sursei citate, Omrani are deja bagajele facute si ar urma sa semneze cel tarziu sambata cu Celtic.Atacantul francez a impresionat in acest start de sezon in care a marcat opt goluri, dintre care sase in preliminariile Ligii Campionilor.C.S.