CFR Cluj primeste o veste buna inaintea meciului cu Lazio Roma din Europa League

Ziare.

com

Inzaghi, printre ai carui jucatori este si Stefan Radu, are doua zile pentru a pregati duelul de la Cluj, iar presa se asteapta sa vada rotatia jucatorilor, urmand sa fie folosite mai multe rezerve.Sunt sanse ca in apararea lui Lazio sa fie titular in premiera slovacul Denis Vavro, venit in aceasta vara de la FC Copenhaga. Alt nume nou in compartimentul defensiv ar fi angolezul Bastos. La mijlocul terenului, spaniolul Luis Alberto este asteptat sa fie rezerva, in locul sau evoluand kosovarul Valon Berisha sau Danilo Cataldi, iar mijlocas de banda stanga ar urma sa fie un alt spaniol, Jony. In fine, in atac ar putea fi asociati argentinianul Joaquin Correa si ecuadorianul Felipe Caicedo, iar Ciro Immobile sa fie menajat.Potrivit TuttoMercatoWeb, transferul lui Caicedo la clubul qatarian Al Gharafa a cazut.Dupa esecul de la Ferrara, presedintele lui Lazio, Claudio Lotito, nu a vorbit cu jucatorii, de la care asteapta modestie si concentrare. Un Lazio cu moralul la pamant trebuie sa redreseze situatia in meciul de Europa League de la Cluj, comenteaza lalaziosiamonoi.it.Meciul CFR Cluj - Lazio Roma va avea loc joi, de la ora 19:55, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in Grupa E a competitiei.