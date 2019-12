CFR Cluj primeste o veste excelenta inaintea meciului decisiv din Europa League

Ziare.

"Sunt fotbalisti care vor sa beneficieze de timp de joc, unii vor avea nevoie de asta, iar pentru cativa este ocazia sa fie menajati. Pentru unii va fi bine sa fie menajati, fiindca au disputat multe meciuri , inclusiv ale echipelor nationale si nu trebuie sa risc sa se accidenteze", a spus Lennon.El a adaugat ca atacantul Leigh Griffiths va fi folosit in partida de joi.Tehnicianul a vorbit si despre atacantul francez Odsonne Edouard, care din cauza unei accidentari nu a putut juca duminica decat din minutul 59 al finalei Cupei Ligii scotiene, castigata cu 1-0 in fata marii rivale Glasgow Rangers. "Cred ca este bine", a spus Lennon despre Edouard, dand de inteles ca acesta ar putea fi menajat joi, cu gandul la urmatoarea etapa de campionat.Lennon a avut cuvinte de lauda pentru foarte tanarul fundas olandez Jeremie Frimpong, care a implinit marti (astazi) 19 ani, si a remarcat parteneriatul format in centrul apararii de acest jucator si norvegianul Kristoffer Ajer. Frimpong nu este trecut pe lista UEFA , astfel incat nu va putea evolua impotriva lui CFR Cluj.Meciul dintre CFR Cluj si Celtic Glasgow, care va avea loc joi, de la ora 19:55, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'', din Cluj-Napoca. CFR Cluj are nevoie de un singur punct pentru a se califica in saisprezecimile de finala ale Europa League sau ca Lazio sa nu castige la Rennes.