CFR Cluj, rasplatita de UEFA cu o suma impresionanta dupa victoria din meciul cu Lazio

Ardelenii vor incasa din partea forului continental un bonus in valoare de 575 de mii de euro.De asemenea, pentru calificarea in grupele Europa League a incasat deja 5.2 milioane de euro, iar alte 2.3 milioane de euro vor intra in conturi pana la finalul lunii septembrie.Amintim ca formatia din Gruia a obtinut o victorie mare in prima etapa a grupelor Europa League , scor 2-1, in meciul cu italienii de la Lazio Roma.Ardelenii au avut astfel un start excelent in grupele Europa League si conduc in grupa E, cu 3 puncte. In cealalta partida din grupa, Rennes si Celtic au terminat la egalitate, scor 1-1.Etapa urmatoare, CFR Cluj se va deplasa la Celtic, pe 3 octombrie de la ora 22:00, iar Lazio va primi vizita lui Rennes.C.S.