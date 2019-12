CFR Cluj si-a aflat adversara din 16-imile Europa League. "Dubla" de top pentru ardeleni

Ziare.

Formatia pregatita de Dan Petrescu ii va intalni pe spaniolii de la FC Sevilla, care detin recordul de trofee castigate in Europa League.Meciurile din 16-imile de finala din Europa League vor avea loc pe 20, respectiv 27 februarie.FC Sevilla ocupa locul 3 in campionatul Spaniei, in spatele granzilor FC Barcelona si Real Madrid.Sub comanda antrenorului Julen Lopetegui, andaluzii impresioneaza in acest sezon prin forta grupului. De altfel, Sevilla este o echipa foarte pragmatica in acest sezon, iar atacul "scartaie" serios.Cei mai cunoscuti jucatori din lotul Sevillei sunt Chicharito Hernandez, Luuk de Jong, Munir, Jesus Navas si Eder Banega.FC Sevilla a castigat de 5 ori Europa League/Cupa UEFA, in 2006, 2007, 2014, 2015 si 2016. Andaluzii au si o Supercupa a Europei, in 2007.In campionatul Spaniei, Sevilla nu a putut face fata in duelurile cu granzii si are un singur titlu ce dateaza tocmai din 1946. Sevilla a mai castigat 5 cupe ale Spaniei, ultima data in 2010.APOEL FC - FC BaselFC Copenhaga - CelticBayer Leverkusen - FC PortoGetafe - Ajax AmsterdamSporting Lisabona - Istanbul BBWolverhampton - EspanyolCFR Cluj - FC SevillaOlympiacos - ArsenalAZ Alkmaar - LASK LinzClub Brugge - Manchester UnitedLudogorets - Inter MilanoFrankfurt - SalzburgSahtior Donetk - BenficaWolfsburg - MalmoAS Roma - GentRangers - Braga