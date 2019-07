CFR Cluj si-a aflat posibila adversara din turul III preliminar al Ligii Campionilor: Misiune infernala pentru campioana Romaniei

Ziare.

Daca va trece in turul II preliminar de Maccabi Tel Aviv, campioana Romaniei, CFR Cluj, va da piept in runda urmatoare cu invingatoarea 'dublei dintre campioana Scotiei, Celtic Glasgow, si campioana Estoniei, Nomme Kalju.Cel mai probabil, Celtic Glasgow, una dintre cele mai titrate echipe din fotbalul european, va trece fara mari emotii de Nomme Kalju."Dubla" dintre CFR Cluj si Maccabi Tel Aviv se va disputa pe 24 si 30 iunie.Apoi, meciurile din turul trei preliminar al Ligii Campionilor vor avea loc pe 6/7 august (turul), respectiv 13/14 august (returul).Daca va fi eliminata de Maccabi Tel Aviv, campioana Romaniei "va cobori" in turul III preliminar din Europa LeagueToate meciurile echipelor romanesti in cupele europene vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.I.G.