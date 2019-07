CFR Cluj si-a aflat posibilii adversari din turul III preliminar al UEFA Champions League

Ziare.

UEFA tocmai a afisat urnele din care se va face tragerea la sorti de luni, 22 iulie, iar CFR Cluj stie de pe acum cu cine ar putea pica intr-un ipotetic tur III.Campioana Romaniei nu este cap de serie si poate da peste marele Ajax Amsterdam , campioana Olandei, cea care a bifat semifinale in editia trecuta de UEFA Champions League, depasind pe parcurs grupari ca Real Madrid sau Juventus.Dar iata mai jos care sunt posibilii adversari ai lui CFR:Trebuie spus si ca daca echipa lui Dan Petrescu va fi eliminata de Maccabi, ea va evolua in turul 3 preliminar al Europa League , iar acolo poate da de urmatorii adversari:CFR Cluj va avea dubla cu Maccabi Tel Aviv in urmatoarele doua saptamani, turul fiind miercuri de la ora 21, pe 24 iulie, acasa in Gruia, iar returul marti, pe 30 iulie, de la ora 20:00, la Netanya.Ambele meciuri vor fi LIVE pe Ziare.com si vor fi televizate pe DigiSport.