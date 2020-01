Chipciu a semnat cu CFR Cluj - oficial

Ziare.

Ardelenii sunt incantati de aceasta mutare si sustin ca este transferul incepului de an in Liga 1 "Clubul CFR 1907 Cluj anunta transferul inceputului de an in fotbalul romanesc! Mijlocasul Alexandru Chipciu a semnat cu echipa noastra si s-a alaturat deja lotului pregatit de Dan Petrescu in cantonamentul din Spania.Suntem bucurosi ca unul dintre cei mai buni si constanti fotbalisti de la Echipa Nationala a Romaniei a sosit in Gruia si ne va ajuta in atingerea obiectivelor noastre", au transmis ardelenii.La randul sau, Chipciu a marturisit ca a facut cea mai buna alegere revenind in Romania, desi a avut mai multe oferte."Ma simt destul de motivat, am fost si emotionat cand am interactionat cu jucatorii, echipa, staff-ul, sunt pregatit pentru meciurile pe care le vom avea de jucat. Analizand toate ofertele pe care le-am avut, CFR a atins toate punctele care m-au interesat pe mine, in principal familia, pentru ca mi-era greu sa plec foarte departe cu familia, avand patru fete.Este o provocare frumoasa sa lucrez cu Dan Petrescu, am auzit multe de el ca antrenor. Ca si stil imi place, cand am avut antrenor comparabil ca stil m-am simtit foarte bine. Am renuntat la salariul pe care il aveam de luat pentru a juca, a simti din nou bucuria fotbalului", a spus Chipciu.Fotbalistul a ajuns deja sub comanda lui Dan Petrescu in cantonamentul "feroviarilor" din Spania.M.D.